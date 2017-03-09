UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i (PSG) 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barcelona'da futbolcular, tarihi zaferin sevincini sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştıkları mesajlarla yaşadı.



Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Arda Turan, tur sevincini "Siz 'futbol takımı' dersiniz, biz 'Barça'. Siz 'imkansız' dersiniz, biz 'normal'." ifadeleriyle belirtti. Farklı galibiyette büyük pay sahibi olan Brezilyalı Neymar, "Tarihimize saygı duyun." yorumunu yaptı. Neymar, ilk maçın ardından PSG'den Adrien Rabiot ve Layvin Kurzawa'nın elleriyle 4 ve 2 işareti yaptığı fotoğrafa ise 6 gollü galibiyetlerine atıfta bulunup "4+2=6" yazısı ekleyerek alaylı bir şekilde karşılık verdi. Uruguaylı golcü Luis Suarez, "Başardık. Tüm Barça taraftarlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. İspanyol ekibinin kaptanı Andres Iniesta, sosyal medya hesabına "Barcelona sen çok yaşa." diye yazdı. Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, "Bu geceyi asla unutamam. Oynadığımız futbol ve takımımla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'nın son golünü kaydeden İspanyol Sergi Roberto, "İnanılmaz. Hep birlikte başardık. Çok büyük bir takım ve taraftara sahibiz." şeklinde görüş belirtti. Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti, "Başardık. Desteğiniz için teşekkürler. Bir kulüpten ötesi." açıklamasını yaptı. Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından Şampiyonlar Ligi finaline atıfta bulunularak, "Başardık. Cardiff biz geliyoruz." mesajı gönderildi. Bu arada futbol dünyasından birçok isim de sosyal medyada karşılaşmayla ilgili duygularını paylaştı. Juventus'un Arjantinli golcüsü Paulo Dybala, "İnanılmaz. İşte futbol bu." yorumunu yaptı. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini, sosyal medyada "Daha önce böyle bir şey görmedim, futbol tarihini onlar yazdı. Bu oyunu seviyorum." diye yazarak duygularını yansıttı. Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery ise "İnanılmaz bir maç. Barça'ya şapka çıkarmak gerek. Başını dik tut PSG." diyerek görüşlerini aktardı.

Barcelona'nın tarihi zaferi İspanyol basınında

İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenildiği maçın rövanşını 6-1 kazanarak çeyrek finale kalan ve Avrupa futbolunda bir ilki başaran Barcelona'ya övgüler yağdırdı.

El Mundo Deportivo ve Sport gibi Katalan spor gazeteleri "Kahramanlar", "Efsanesiniz" ifadelerini manşetlerine çıkardı. Sport, "Barcelona, futbol tarihine geçen bir geri dönüşle çeyrek finale kaldı." ifadesini öne çıkardı. El Mundo Deportivo "Nou Camp'ta destansı, tarihi bir geri dönüşle mucizeyi gerçekleştiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Büyük bir başlangıcın ardından Cavani stadı soğuttu ancak 3 gol atan Neymar ve Sergi Roberto ile Barcelona imkansızı başardı. Barcelona, bir taraftarın hayal edebileceği en muhteşem düşü hediye etti. Tarihi geri dönüşün arkasında tribünler ile takım arasında kurulan bağlantı var. Bu Barcelona için hiçbir şey imkansız değil." diye yazdı. Marca gazetesi, Barcelona'nın destansı bir maç oynadığını ve tarihe geçtiğini vurgulayarak, "87. dakikada Barcelona'ya 3 gol gerekiyordu. 90+5'inci dakikada Sergi Roberto'nun mucizevi golü tarihi yazdı. Böylesi asla görülmedi: 7 dakikada 3 gol. Sahada oynamak yerine savunmayı tercih eden ve bunun bedelini ödeyen Emery'nin PSG'si ise hakemi suçladı. Fransızlara göre fırtınanın göbeğinde hakem var." ifadelerini kullandı. El Mundo "Hayat veren mucize. Barcelona, bu nesle damga vuracak bir galibiyetle 4-0'ı 6-1'e çevirip turu atladı.", El Pais ise "Böylesi asla görülmedi. Barça, krallara layık bir zafer ile PSG'yi eledi. Cavani'nin golü sonrasında her şey bitmiş gibi gözükürken, son 7 dakikada Neymar iki golle ve Sergi Roberto da son golle zaferi getirdi." yorumunu yaptı.

La Vanguardia da "Destansı bir Barça, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. PSG karşısında inanılmaz geri dönüşün liderliğini Neymar yaptı. Avrupa'da ilk kez bir takım 4-0 yenildiği ilk maçın rövanşında daha farklı galip gelerek turu geçmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Barcelona'nın tarihi galibiyetinde gecenin en iyisi Brezilyalı futbolcu Neymar olarak gösterildi. Yapılan yorumlarda, "Neymar en iyi futbolunu en gereken günde gösterdi. Barcelona'nın liderliğini üstlenen Brezilyalı futbolcu unutulmayacak bir maç çıkardı." denildi.