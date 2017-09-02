Skor da kötü hakem de

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ukrayna’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye grupta 11 puanda kalırken, Ukrayna ise puanını 14’e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ kanattan Konoplyanka’nın ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Viktor Kovalenko’nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
18. dakikada Konoplyanka’nın sağ kanattan geriye çevirdiği topu Kovalenko ceza yayı gerisinde kontrol ettikten sonra defasın arkasındaki Yarmolenko’ya gönderdi. Yarmolenko rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada ceza yayı gerisinden Emre’nin sert vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Kravets’nin vuruşunda top kaleci Volkan’dan döndü. Dönen top sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada hızlı gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Konoplyanka’nın sol kanattan ortasında kaleci Volkan, top paralelindeki Kravets’e gelmeden araya girerek tehlikeyi önledi.
42. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Konoplyanka’nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Yarmolenko meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
51. dakikada topla birlikte ilerleyen Konoplyanka’nın ceza yayı hemen gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
69. dakikada sağ kanattan Şener Özbayraklı’nın ortasında arka direkte yükselen Cenk Tosun’un kafa ile indirdiği topu ceza sahasında karşılayan Cengiz Ünder istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.
78. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Artem Biesiedin’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
84. dakikada Konoplyanka’nın ceza yayı gerisinden düzgün vuruşunda top kaleci Volkan’dan döndü.
90+2. dakikada Emre Belözoğlu’nun ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Arda’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
---KÜNYE---
Stat: Oblasny Sportkomplex
Hakemler: Fernandez Borbalan x, Raul Cabanero x, Diego Barbero x
Ukrayna: Andriy Pyatov xx, Mykola Matviyenko xx, Bogdan Butko xx, Serhiy Krivtsov xx, Evgen Khacheridi xx, Ruslan Rotan xxx (Ruslan Malinovskyi dk. 80 x), Andriy Yarmolenko xxx, Taras Stepanenko xx, Viktor Kovalenko xx, Evgen Konoplyanka xxx (Oleksandr Zinchenko dk. 90 ?), Artem Kravets xxx (Artem Biesiedin dk. 71 xx)
Yedekler: Maksym Koval, Andriy Lunin, Ivan Ordets, Eduard Sobol, Serhiy Sydorchuk, Evgen Shakhov, Viktor Tsyhankov, Volodymyr Shepelev, Artem Biesiedin
Teknik Direktör: Andriy Shevchenko
Türkiye: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Serdar Aziz x (Çağlar Söyüncü dk. 73 xx), İsmail Köybaşı x, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx (Oğuzhan Özyakup dk. 60 xx), Emre Belözoğlu xx, Tolga Ciğerci x, Hakan Çalhanoğlu xx (Arda Turan dk. 68 xx), Cengiz Ünder xx, Cenk Tosun x
Yedekler: Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Selçuk İnan, Emre Mor, Enes Ünal
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Yarmolenko (dk. 18 ve 42) (Ukrayna)
Sarı kartlar: Artem Biesiedin (Ukrayna), Oğuzhan Özyakup (Türkiye)