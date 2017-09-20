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Skrtel de umut ışığı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Skrtel antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:54
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Skrtel de umut ışığı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la 23 Eylül Cumartesi günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleşti. Sakatlığı bulunan Martin Skrtel, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Slovak futbolcu antrenmanın ikinci kısmında ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve bugün de antrenmana çıkmayan Nabil Dirar'ın Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyeceği açıklandı. Tedavisi süren Dirar'ın 7. haftadaki Akhisar Belediyespor maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal ise dün olduğu gibi bugün de takımla çalıştı. Robin van Persie ise sakatlığından dolayı antrenmana katılmadı ve tedavisine devam edildi. Teknik direktör Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın basın mensuplarına açık bölümünde 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların taktik çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Güncelleme: 20.09.2017 15:55
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGNabil DirarMartin SkrtelFutbolFenerbahçeDerbiBeşiktaş
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