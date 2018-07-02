Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96687
ALTIN
185.587
DOLAR
4.6316
STERLİN
6.0758
EURO
5.3705

Slovenya kampı başladı

Slovenya'da bu sabah ilk antrenmanını yapan Trabzonspor, kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54
Slovenya kampı başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için dün geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını bu sabah yaptı.

Başkent Ljubljana yakınındaki Kranj kasabasında bulunan Brdo Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular, idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Türk Hava Yollarına ait özel uçakla dün Slovenya'ya gelen bordo-mavililer, Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve daha sonra ikinci etap çalışması için Kranjska Gora kasabasına geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Trabzonspor'un Slovenya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Yüksel Şişman.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
Ünal KaramanTrabzonsporSlovenyaKranjKamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Kartal'dan iddialı sözler
Yeni Kartal'dan iddialı sözler
Bir neslin sonu
Bir neslin sonu
Rizespor imzayı attırdı
Rizespor imzayı attırdı
Bursa'dan ayrılmak istiyor
Bursa'dan ayrılmak istiyor
Ankaragücü'nden Altay'a gitti
Ankaragücü'nden Altay'a gitti
Lille, Comolli'nin elinden kaptı
Lille, Comolli'nin elinden kaptı
Erzurum'da ilk idman yapıldı
Erzurum'da ilk idman yapıldı
Fener'in rakipleri belli oldu
Fener'in rakipleri belli oldu
98 yıllık rekabet
98 yıllık rekabet
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim