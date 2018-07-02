Slovenya kampı başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için dün geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını bu sabah yaptı.

Başkent Ljubljana yakınındaki Kranj kasabasında bulunan Brdo Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular, idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Türk Hava Yollarına ait özel uçakla dün Slovenya'ya gelen bordo-mavililer, Kranj kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve daha sonra ikinci etap çalışması için Kranjska Gora kasabasına geçecek. Burada 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Trabzonspor'un Slovenya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Yüksel Şişman.