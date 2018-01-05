Sneijder bitti, sırada Arda var

Katar ekibi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, "Sneijder ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. Pazar günü özel uçakla Fransa'dan Katar'a gelecek." dedi. Sneijder'in dünyanın en iyi 10 numaralarından biri olduğunu belirten Uygun, "Kalite anlamında ve futbol mantalitesi olarak Katar'a büyük güç verecektir." ifadesini kullandı.

"Sneijder'e Çin'den ve ABD'den de teklifler vardı"

Bülent Uygun, daha önce Galatasaray'da 4,5 sezon forma giyen Wesley Sneijder'e, başka ülkelerden de ciddi teklifler olduğunu ancak Hollandalı oyuncunun tercihini Katar'dan yana kullandığını ifade etti. Uygun, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenecek olmasının da Sneijder'in tercihini etkilediğini aktararak şöyle konuştu: "Sneijder, Katar'a gelmek için çok istekliydi. Çin ve ABD'den aldığı teklifleri kabul etmedi. Sneijder, yaptığımız görüşmede, 'Orta Doğu'nun en güzel ülkesinde oynamak benim için büyük mutluluk olacaktır. Farklı bir kıtada idol olmak istiyorum.' dedi."

"Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum"

Bülent Uygun, kadrolarına Türk oyuncuları da katmak istediklerinin altını çizerek şunları ifade etti: "Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda'nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda'nın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım." Uygun, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu'nu, Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.