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Sneijder de patladı! Ayrılabilirim

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'den şoke eden bir açıklama geldi

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Sneijder de patladı! Ayrılabilirim

Ülkesi Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine özel bir röportaj Sneijder, ilk kez Galatasaray'dan ayrılabileceğini sinyalini verdi. Sezon ortasında yaşanan teknik direktör değişiminin kendisi için ideal olmadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Sezon sonunda durumumu değerlendireceğim" ifadesini kullandı.

Sneijder, daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını sıklıkla dile getirmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor. 

"Kulübün ne istediği önemli"
Öte yandan Algemeen Dagblad gazetesine de konuşan Sneijder, burada da Galatasaray'dan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Galatasaray'daki mali durumu yakından takip ettiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Burada kulübün ne istediği de önemli. Çok fazla borçları var ama mesela gelecek sezon nasıl bir takım kurmayı planlıyorlar? Eğer iki taraf da memnun değilse bunca fantastik yıldan sonra birbirimize karşı dürüst oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çin ya da ABD'de oynama fikrine sıcak bakıp bakmadığı sorulan Sneijder, "Bu tarz konuları Blind'le de konuşuyoruz. Çin'den gelen teklif oldukça ciddiydi ama benim için hiçbir zaman ciddi bir seçenek olmadı. Amerika? Daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ya da Hollanda'da da olabilir" cevabını verdi.
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FutbolGalatasarayWesley Sneijder
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