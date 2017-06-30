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Sneijder İtalya'ya geri dönüyor

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten flaş sözler

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Sneijder İtalya'ya geri dönüyor

İtalyan basınına konuşan Albers, "Wesley Sampdoria'yı istiyor. Şu anda diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria. Wesley gittiği yerlerde insanların gönüllerini fethetmiştir. Asla bir problem yaşamaz" ifadelerini kullandı.

Dün italya'ya giden Albers burada Sampdoria kulübünün avukatı Antonio Romei ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sneijder'in Galatasaray'daki yıllık 4.5 milyon Euro'luk ücretinden feragat etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu için Los Angeles FC'nin de devrede olduğu biliniyor. Sneijder, Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer almak istemediğini de yönetime iletmişti. 
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