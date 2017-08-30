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Sneijder itiraf etti

Wesley Sneijder, Hollanda'nın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde Galatasaray'dan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Sneijder itiraf etti

Bu yaz Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımına transfer olan Sneijder, EFL Voetbal'a verdiği özel röportajda, "Zor ve yoğun bir yaz geçirdim. Galatasaray'dan ayrılmak istememiştim ve artık bundan bahsetmek istemiyorum. Ibiza'da açtığımız restorant bana pozitif enerji verdi. Nice de çok güzel bir şehir. İstanbul'a göre daha sakin. En azından rahat araba kullanabiliyorum!" ifadelerini kullandı. Tekrar milli takıma çağrılan Robin van Persie ile ilgili de konuşan Sneijder, "Umarım Robin kendisini gösterir. Faroe Adaları değil, Fransa'ya karşı oynayacağız. Bu yüzden tecrübe bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, 2018'in kariyerindeki son büyük turnuva olacağını ve bu yüzden kaçırmak istemediğini de sözlerine ekledi. 

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Wesley SneijderNiceGalatasarayFutbol
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