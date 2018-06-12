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"Sneijder, Terim'e bağlı"

Sneijder'in menajeri Albers, Hollandalı futbolcunun Galatasaray'a dönmesinin teknik direktör Fatih Terim'e bağlı olduğunu dile getirdi

12 Haziran 2018 Salı 16:52
"Sneijder, Terim'e bağlı"

Katar takımı Al Gharafa takımında forma giyen Wesley Sneijder, son dönemde sıklıkla Galatasaray'a geri dönecek haberlerine konu oldu. Hollandalı futbolcunun yakınındaki isim olan menajeri Guido Albers, konuya açıklık getirdi.

Ajansspor'a konuşan Albers, "Şu anda İtalya'dayım, konuyla ilgili bana intikal eden bir bilgi yok. Al Gharafa ile 1 yıl daha kontratımız var. Yaptığımız sözleşmeye saygı duyuyoruz. Wesly orada mutlu. Şu an itibariyle her şey dedikodu'dan ibaret" dedi.

Guido Albers, gelecek günlerde bir gelişme olma ihtimali üzerine ise "Olabilir; ama şu anda bir şey yok. Wesley Galatasaray'da fantastik bir dönem yaşadı. İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli. Elbette olabilir, fikirler değişebilir. Aslına bakarsanız bu Fatih Terim ve Galatasaray'a bağlı. Şu anda bu yönde bir gelişme yok. İleride ne olur bilemem" diye konuştu.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 12.06.2018 16:56
Anahtar Kelimeler:
Guido AlbersGalatasaraySneijderFutbol
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