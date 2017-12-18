Şok! Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun, medeni kanun ve kulüp tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde ise 20 Ocak 2018'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Başkanı Dursun Özbek de kararla ilgili yarın saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda bir basın toplantısı yapacak.