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Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor

Kulüpler Birliği'nde kulüp kanallarının kapatılması konusunda dört takım da anlaşmaya vardı

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:09
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor

Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı.

Kulüpler, televizyon kanalarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televiyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
Kulüpler BirliğiFikret OrmanKulüp TelevizyonlarıFutbol
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