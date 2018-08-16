Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor

Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye göre Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı.

Kulüpler, televizyon kanalarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televiyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler.