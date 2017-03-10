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Şok! Semih yok, Chedjou belirsiz

Galatasaray Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren futbolcular Chedjou ve Semih'in durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu

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Şok! Semih yok, Chedjou belirsiz

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı." denildi. Öte yandan, Semih'in yarınki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyeceği, Chedjou'nun durumunun ise maç saatine kadar kontrol edileceği öğrenildi.

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FutbolGalatasaraySemihChedjou
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