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Soldado Galatasaraylıları kızdıracak

Fenerbahçeli futbolcu Soldado, Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:30
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Soldado Galatasaraylıları kızdıracak

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a gol atmak istediğini belirtti.

Sarı-lacivertlilere sezon başında İspanya'nın Villarreal takımından transfer olan İspanyol golcü, Fenerbahçe dergisinin ekim ayı sayısında yer alan röportajında, Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 9. hafasında Galatasaray'la karşılaşacaklarını hatırlatan 32 yaşındaki oyuncu, "İspanya'daki gibi Süper Lig'de derbiler hem taraftarlar hem de oyuncular için üst düzey bir heyecanla bekleniyor. Puan durumu açısından da beklenen, önemli ve özel karşılaşmalar. Beşiktaş maçında takımımın üst düzey mücadelesiyle gurur duydum. Galatasaray maçında görev alırsam gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu belirten Soldado, şunları kaydetti: " Fenerbahçe’yi daha önce şampiyon yapmış bir teknik direktörümüz var. Şu anda tek düşüncesi, tekrar şampiyon olabilmemiz. Takım kadrosu bu hedeflerle yenilendi. Ben de hedefleri gayet iyi biliyorum. Şampiyon bir takımdayım. Real Madrid ile Fenerbahçe'yi çok kıyaslıyorum çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğü İspanya'da Real Madrid’in tuttuğu yerle aynı. Bu formayı giymek ve hizmet etmek benim için büyük bir onur."

AA

Son Güncelleme: 04.10.2017 13:33
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGRoberto SoldadoGalatasarayFutbolFenerbahçe
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