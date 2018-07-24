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Soldado koşulara başladı

Fenerbahçe'de Soldado, takımdan ayrı koşulara başladı

24 Temmuz 2018 Salı 16:53
Soldado koşulara başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların, taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

Sakatlığı süren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirilmeye çalışılan İspanyol golcü Roberto Soldado, takımdan ayrı koşulara başladı. Antrenmanda yer almayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ise özel programlar uygulandı.

Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını salonda sürdürdü. Hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertliler, yarın İzmir'e gidecek. İzmir'de 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak Fenerbahçe, aynı gün İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2018 17:01
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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