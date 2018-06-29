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Soldado şampiyonluk istiyor

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, "Bu yılı şampiyon tamamlamak, bu yeni döneme şampiyonlukla başlamak istiyoruz" ifdalerini kullandı

29 Haziran 2018 Cuma 16:33
Soldado şampiyonluk istiyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın İspanyol oyuncusu Roberto Soldado, takımda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Roberto Soldado, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına son derece istekli bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Yeni bir hocamız var ve kulübümüzde artık yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemin gerekliliklerini biz de saha içerisinde yansıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Kulübe katkı yapacak, takımın seviyesini daha yukarıya taşıyacak oyuncuların transfer olacağına inandığını aktaran İspanyol forvet, "Onların da katkısıyla, geçen yıla oranla takımda daha rekabetçi bir ortam oluşacaktır diye düşünüyorum. Takım içi rekabeti daha üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıl iki kupa da elimizin ucundaydı ama kazanamadık. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Bu yılı şampiyon tamamlamak, bu yeni döneme şampiyonlukla başlamak istiyoruz. Tek dileğimiz bu. Bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soldado, taraftarların yeni sezon öncesi kombinelere yoğun talep göstermesine de değinerek, şunları kaydetti: "İnsanlar bilet alıyorlar, para veriyorlar, zamanlarını harcıyorlar ve bizi desteklemek için o stada geliyorlar. Taraftarlarımızın çabasına, harcadıkları paraya bir karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bizim tek düşüncemiz bu. Bu da maça geldiklerinde keyif vererek, güzel bir Fenerbahçe izleterek olur. İlk dakikadan, son oynayacağımız karşılaşmaya kadar onların desteklerine çok ihtiyacımız olacak. Bizi sonuna kadar desteklesinler. Sahada karşılığını verebilmek için her şeyi yapacağız."

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGRoberto SoldadoFutbolFenerbahçe
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