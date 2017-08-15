Soldado takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 3 grup halinde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra sahada dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular idmanı 5'e 2 top kapma, pas, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Roberto Soldado, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'ye ise takımdan ayrı özel program uygulandı. Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Makedonya'ya gidecek. Fenerbahçe, son antrenmanını, maçın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapacak.

Fenerbahçe, Sakaryaspor altyapısından 5 futbolcu transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un altyapısından 5 futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğu bildirildi. Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya’nın bir sporcu fabrikası olduğunu, hem Türkiye geneline hem de Sakaryaspor’a oyuncu yetiştirmek için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Sakaryaspor altyapısından 5 futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu aktaran İlaçan, Sakaryaspor ve milli takıma yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi. Transfer olan futbolcular hakkında bilgi veren İlaçan, şunları kaydetti: "2002 doğumlu futbolcularımızdan Gülhan Üreyen ve Yusuf Saruhan, 2001 doğumlu futbolcularımızdan Taha Bozkurt, Emir Miray Köksal ve Temel Çakmak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Temel Çakmak yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında yeni takımına katılacak."

İlaçan, altyapının çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğinin belirterek, geçen sezon ve bu sezon toplamda 380 futbolcu denediklerini vurguladı. Bu sporcuları altyapı tesislerinde kendi imkanlarıyla ağırladıklarını ifade eden İlaçan, "Bunların dışında seçmeye gelen 139 futbolcu ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından toplam 519 futbolcuyu misafir ettik. Amacımız Sakaryaspor’a ve milli takıma yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek." ifadesini kullandı.