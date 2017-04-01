Son 12 maçın 5'i Kartal'ın

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.



Beşiktaş, son 12 maçın 5'ini kazanabildi

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi. İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, İstanbul'daki maçlarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 42 lig maçının 26'sını kazanırken, sadece bir kez yenildi, 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında İstanbul'daki tek yenilgisini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar ise 25 gol attı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.