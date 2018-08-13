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Son 12 maçta tek yenilgi var

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek yenilgi gördü

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:55
Son 12 maçta tek yenilgi var

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 12 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 12 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup etti. Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 12 maçta rakiplerine sadece 7 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

İç sahada 109 maçta 54 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 109 maçta 54 galibiyet elde etti. İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 109 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 160 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 120 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
VardarUEFA Avrupa LigiSÜPERLİGPlay-off TuruKadıköyFutbolFenerbahçe
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