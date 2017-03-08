UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının son 16 turu ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 23.05'te Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında Dinamo Kiev'e 6-0 yenildiği maçtaki yönetimi nedeniyle eleştirilen İskoç hakem Craig Thomson, Celta Vigo-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 16 Mart'taki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak. Yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Son 16 turu başlıyor
Beşiktaş'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, ilk karşılaşmalar yarın yapılacak
08 Mart 2017 Çarşamba 12:49
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının son 16 turu ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 23.05'te Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında Dinamo Kiev'e 6-0 yenildiği maçtaki yönetimi nedeniyle eleştirilen İskoç hakem Craig Thomson, Celta Vigo-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 16 Mart'taki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak. Yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: