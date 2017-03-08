Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Son 16 turu başlıyor

Beşiktaş'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, ilk karşılaşmalar yarın yapılacak

Bu haber kez okundu.

Son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının son 16 turu ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 23.05'te Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında Dinamo Kiev'e 6-0 yenildiği maçtaki yönetimi nedeniyle eleştirilen İskoç hakem Craig Thomson, Celta Vigo-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 16 Mart'taki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak. Yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)
21.00 Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere)
21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)
23.05 Gent (Belçika) - Genk (Belçika)
23.05 Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş
23.05 Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)
23.05 Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.05 Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolUEFA Avrupa LigiSon 16 Turu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100