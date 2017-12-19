Son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
26 Aralık Salı:
18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)
27 Aralık Çarşamba:
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)
16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
28 Aralık Perşembe:
16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)
AA