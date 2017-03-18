Son 24 maçta tek yenilgi aldı

Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 41 lig maçının 29'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attıkları 90 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 3-0 galip geldi.

Beşiktaş, son 24 maçta sadece 1 kez yenildi

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 16 karşılaşmadan 14'ünü kazanan Beşiktaş, son 24 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Antalyaspor'a 1997-98 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 20 lig maçının 17'sini kazanıp, 3'ünde berabere kaldı. 2013-14 sezonunun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı 2-0 kazanan ev sahibi ekip, rakibi karşısındaki başarısız grafiğini sonlandırdı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabaka golsüz biterken, geçen sezon Beşiktaş, Antalya'da 5-1, İstanbul'da 1-0 galip geldi. Bu sezon ise İstanbul'daki maçı 3-0 Beşiktaş kazandı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 20 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü.