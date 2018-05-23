Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, bu yıl topladıkları 141 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995'ten bu yana, alt ligden gelip sezon boyunca toplamda en fazla puana ulaşan ekipler oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza attı. Ligin yenilerinden Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, 34 haftalık periyodu 49'ar puanla, Evkur Yeni Malatyaspor ise 43 puanla bitirdi.

Son 24 yılın en iyi üçlüsü

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezon toplam 141 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın puan toplamlarına göre en başarılısı oldu. Bu üç ekibin puan ortalaması 47 olarak gerçekleşti. Daha önce en iyi performans, 2012-2013'te toplamda 135, ortalamada 45 puana ulaşan Akhisar Belediyespor-Elazığspor-Kasımpaşa üçlüsüne aitti.

Bu sezon kimse veda etmedi

Son 24 sezonda 7. kez ligin yeni ekiplerinden herhangi biri, ligden düşmedi. Bu sezondan önce 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016'da Süper Lig'e o yıl çıkan ekiplerden hepsi ligde kalmayı başarmıştı.

En başarılısı Medipol Başakşehir

Son 24 sezonda alt ligden gelip en başarılı olan takım, 2014-2015'teki performansıyla İstanbul Başakşehir (Medipol Başakşehir) olurken, İstanbul temsilcisini 2015-2016'da 52 puana ulaşan Osmanlıspor ve 2012-2013'te 50 puan toplayan Kasımpaşa izledi. Bu üç ekibi ise bu sezonki 49'ar puanlık performanslarıyla Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'nin yanı sıra 2000-2001'de aynı puana ulaşan Yimpaş Yozgatspor takip etti.