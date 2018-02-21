Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115327
ALTIN
162.079
DOLAR
3.7932
STERLİN
5.2873
EURO
4.6749

Son 32 turu tamamlanıyor

Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın tamamlanacak

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:15
Son 32 turu tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın sona erecek.

Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı (0-0) ağırlayacağı maçla bu akşam başlayacak son 32 turu rövanşları, yarın oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)

21.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)

21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)

21.00 Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3)

21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)

21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)

21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)

23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)

23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)

23.05 Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3)

AA

Son Güncelleme: 21.02.2018 12:42
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSon 32 TuruFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncuları istifasını istedi mi?
Oyuncuları istifasını istedi mi?
Kartal deplasman sevmiyor
Kartal deplasman sevmiyor
"Sıkıntılı haftalara gireceğiz"
"Sıkıntılı haftalara gireceğiz"
Cenk gitti, forvet çöktü
Cenk gitti, forvet çöktü
Seriye Chelsea de eklendi
Seriye Chelsea de eklendi
"Antalyaspor batmaz"
"Antalyaspor batmaz"
Süper Lig 59 yaşında
Süper Lig 59 yaşında
Bayern'e gücümüz yetmedi
Bayern'e gücümüz yetmedi
"MHK'yi fanatik Fenerbahçeli yönetsin"
"MHK'yi fanatik Fenerbahçeli yönetsin"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim