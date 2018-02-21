Son 32 turu tamamlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın sona erecek.

Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı (0-0) ağırlayacağı maçla bu akşam başlayacak son 32 turu rövanşları, yarın oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)

21.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)

21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)

21.00 Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3)

21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)

21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)

21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)

23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)

23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)

23.05 Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3)