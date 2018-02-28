Son 4 maçta yenilgi yok

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak üç büyük rakibi önünde bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, bu sezon ligde söz konusu rakipler ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe, ligin 7. haftasında da Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle döndü. Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ligin 19. haftasında da yine evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Çalımbay'ın 3. maçı

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Çalımbay, Trabzonspor'un başında ilk kez futbol oynadığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş karşısında mücadele verecek.