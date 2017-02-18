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Son 8 maçı Fenerbahçe kazandı

İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:16
Son 8 maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 8 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi.

En farklı skorlar
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 27 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, 27 maçın 13'ünde gol atamadı
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 14 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.

Maçlar
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon          1. Maç     2. Maç
------------     --------  ---------
1959-1960     1 - 1        4 - 1
1960-1961     3 - 0        3 - 0
1961-1962     4 - 3        3 - 2
1962-1963     0 - 0        2 - 0  (Beyaz Grup)
                     0 - 1        3 - 0  (Final Grubu)
1963-1964     3 - 0        2 - 0
2007-2008     2 - 1        3 - 0
2009-2010     1 - 3        1 - 0
2010-2011     6 - 2        2 - 0
2012-2013     0 - 2        3 - 1
2013-2014     3 - 2        2 - 1
2014-2015     3 - 0        2 - 0
2015-2016     1 - 0        3 - 1
2016-2017     5 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.

Son Güncelleme: 18.02.2017 14:21
Anahtar Kelimeler:
28. RandevuKasımpaşaFenerbahçeSpor Toto Süper LigFutbol
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