Son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan siyah-beyazlı futbolcu Alvaro Negredo, son bölümlerdeki etkili oyunuyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 17 gol kaydetti. Negredo, bu gollerin 10'unu ikinci yarılarda filelere gönderdi. 75 ve 90. dakikalar arasında 6 kez gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, 90+1. dakikalarda 2 kez fileleri havalandırdı. Alvaro Negredo, böylece gollerin yüzde 47'sini son anlarda filelere gönderdi.

İkinci yarıdaki bir golünü 74. dakikada atan siyah-beyazlı oyuncu, 68. dakikada da gol sevinci yaşadı.

İlk yarıda 7 gol

İspanyol futbolcu, ilk yarılarda ise 7 gollük performans sergiledi.

Negredo, ilk 15 dakikada 4 kez fileleri havalandırırken birinci devrenin sonraki bölümlerinde 3 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon gollerine erken başladı

Geçen sezonki performansıyla eleştirilen Negredo, 2018-2019'a iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon yaptığı ilk 13 resmi maçta şans bulduğu anlarda gol atamayan Negredo, 14. resmi karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti. İspanyol oyuncu, 2017-2018 sezonunu 15 golle tamamladı.

Negredo, bu sezona ise daha iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın 2018-2019'da yaptığı 6 maçın 3'ünde şans bulan tecrübeli oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alvaro Negredo, bunların ikisini de son 2 resmi maçta kaydetti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'e 2-1 yenildiği maçta attığı golle turu getiren isim olan Negredo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da fileleri havalandırarak takımının 2-1 öne geçmesini sağladı.

Durumunun netlik kazanmasını bekliyor

Geçen sezonki kötü performansının yanı sıra maliyetiyle gündeme gelen Negredo, Beşiktaş'taki durumunun netlik kazanmasını bekliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce kadroda düşünmediğini açıkladığı İspanyol oyuncu, menajerinin Beşiktaş yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde çıkacak sonuca göre kariyerini belirleyecek.

Negredo'nun Beşiktaş'taki golleri

Maç Organizasyon Gol Dakikası Aytemiz Alanyaspor Süper Lig88 Manisaspor Türkiye Kupası 15 Manisaspor Türkiye Kupası 68 Manisaspor Türkiye Kupası 80 Manisaspor Türkiye Kupası 85 GalatasaraySüper Lig 90+1 Leipzig Şampiyonlar Ligi 10 Osmanlıspor Türkiye Kupası35 Demir Grup Sivasspor Süper Lig 25 Osmanlıspor Süper Lig 75 Gençlerbirliği Türkiye Kupası 74 Bursaspor Süper Lig 90+1 FenerbahçeTürkiye Kupası 14 Akhisarspor Süper Lig 20 Yeni MalatyasporSüper Lig 13 LASK LinzAvrupa Ligi 90 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 76