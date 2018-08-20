Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
235.421
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8807
EURO
6.9689

Son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı formayla attığı 17 golün 10'unu son 15 dakika ve uzatma bölümlerinde kaydetti. Geçen sezon siyah-beyazlı ekibin ilk 13 resmi karşılaşmasında gol atamayan İspanyol futbolcu, bu sezon ise şans bulduğu 3 resmi karşılaşmada fileleri iki kez havalandırdı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:04
Son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan siyah-beyazlı futbolcu Alvaro Negredo, son bölümlerdeki etkili oyunuyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 17 gol kaydetti. Negredo, bu gollerin 10'unu ikinci yarılarda filelere gönderdi. 75 ve 90. dakikalar arasında 6 kez gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, 90+1. dakikalarda 2 kez fileleri havalandırdı. Alvaro Negredo, böylece gollerin yüzde 47'sini son anlarda filelere gönderdi.

İkinci yarıdaki bir golünü 74. dakikada atan siyah-beyazlı oyuncu, 68. dakikada da gol sevinci yaşadı.

İlk yarıda 7 gol

İspanyol futbolcu, ilk yarılarda ise 7 gollük performans sergiledi.

Negredo, ilk 15 dakikada 4 kez fileleri havalandırırken birinci devrenin sonraki bölümlerinde 3 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon gollerine erken başladı

Geçen sezonki performansıyla eleştirilen Negredo, 2018-2019'a iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon yaptığı ilk 13 resmi maçta şans bulduğu anlarda gol atamayan Negredo, 14. resmi karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti. İspanyol oyuncu, 2017-2018 sezonunu 15 golle tamamladı.

Negredo, bu sezona ise daha iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın 2018-2019'da yaptığı 6 maçın 3'ünde şans bulan tecrübeli oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alvaro Negredo, bunların ikisini de son 2 resmi maçta kaydetti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'e 2-1 yenildiği maçta attığı golle turu getiren isim olan Negredo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da fileleri havalandırarak takımının 2-1 öne geçmesini sağladı.

Durumunun netlik kazanmasını bekliyor

Geçen sezonki kötü performansının yanı sıra maliyetiyle gündeme gelen Negredo, Beşiktaş'taki durumunun netlik kazanmasını bekliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce kadroda düşünmediğini açıkladığı İspanyol oyuncu, menajerinin Beşiktaş yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde çıkacak sonuca göre kariyerini belirleyecek.

Negredo'nun Beşiktaş'taki golleri

Maç Organizasyon Gol Dakikası Aytemiz Alanyaspor Süper Lig88 Manisaspor Türkiye Kupası 15 Manisaspor Türkiye Kupası 68 Manisaspor Türkiye Kupası 80 Manisaspor Türkiye Kupası 85 GalatasaraySüper Lig 90+1 Leipzig Şampiyonlar Ligi 10 Osmanlıspor Türkiye Kupası35 Demir Grup Sivasspor Süper Lig 25 Osmanlıspor Süper Lig 75 Gençlerbirliği Türkiye Kupası 74 Bursaspor Süper Lig 90+1 FenerbahçeTürkiye Kupası 14 Akhisarspor Süper Lig 20 Yeni MalatyasporSüper Lig 13 LASK LinzAvrupa Ligi 90 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 76

Anahtar Kelimeler:
Alvaro NegredoBeşiktaşFutbolSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Partizan hazırlığı
Beşiktaş'ta Partizan hazırlığı
Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da
Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da
“Bu ligde kolay maç yok“
“Bu ligde kolay maç yok“
Antalyaspor'da Olağanüstü genel kurul kararı
Antalyaspor'da Olağanüstü genel kurul kararı
“Takım olarak oldukça güzel bir iş çıkardık“
“Takım olarak oldukça güzel bir iş çıkardık“
Galatasaray sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi
Galatasaray sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi
Beşiktaş ayrılığı için konuştu
Beşiktaş ayrılığı için konuştu
Ankaragücü'nün rakibi Alanya
Ankaragücü'nün rakibi Alanya
Rize, ilk puanlarını istiyor
Rize, ilk puanlarını istiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim