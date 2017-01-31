Son günün bombası Başakşehir'den

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki Togolu golcü Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, bonservisi elinde olan Adebayor ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti. Mustafa Saral, Adebayor'un takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi. Fransız ekibi Metz'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Adebayor, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham Hotspur gibi önemli takımların formalarını giydi. Turuncu-lacivertliler, ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Egemen Korkmaz ve Junior Caiçara'dan sonra Adebayor ile dördüncü transferini yaptı.

Dev takımlarda oynadı

Adebayor'un Ocak transfer döneminde uzun süre adı ileri ucunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'la anılmış, transferin son gününde siyah-beyazlıların yanı sıra Galatasaray ve Akhisar Belediyespor'dan teklif aldığı da iddia etmişti. Yıldızı ilk olarak Monaco'da parlayan Adebayor, Arsenal'da üst düzey Avrupa sahnesine çıkıp kendisini ispat etmiş, sonrasında formasını giydiği Manchester City, Real Madrid ve Tottenham Hotspur gibi takımlarda ara ara iyi sezonlar geçirse de Topçular'daki dönemini aratıp düşüşe geçmişti. Bu sezonun ilk yarısını takımsız, serbest olarak geçiren Adebayor, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da geçirdi, 12 lig maçında 1 gol atabildi.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Medipol Başakşehir'in transferi için görüşmelerde bulunduğu Togolu golcü Emmanuel Adebayor, sağlık kontrolünden geçirildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 32 yaşındaki oyuncu, bir dizi muayeneye tabi tutuldu. Turuncu-lacivertlilerin, Emmanuel Adebayor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.