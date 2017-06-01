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Son hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

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Son hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor: Suat Arslanboğa

3 Haziran Cumartesi:
14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Barış Şimşek
17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Adanaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
17.00 Trabzonspor-Bursaspor: Fırat Aydınus
17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

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