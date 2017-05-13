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Son kozunu Aslan'a karşı oynayacak

Spor Toto Süper Lig'e tutunma mücadelesi veren Gaziantep ekibi, 31. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak

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Son kozunu Aslan'a karşı oynayacak

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. 

Kalyon Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 26 puan toplayan Gaziantepspor, 31. haftaya 17. sırada girdi. Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.  Kayserispor'un dünkü galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutları iyice azalan Gaziantep ekibi, Galatasaray maçını kazanıp, şansını son 3 haftaya taşımaya çalışacak. Gaziantepspor'da Muhammet Demir, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Hafta içindeki idmanlarda takımdan ayrı çalışmalar yapan Musa Nizam ile İlhan Parlak'ın durumlarının ise maç saatinde belli olacağı bildirildi. 
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