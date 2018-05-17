Son maç Karabük ile

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenen bordo-mavililer, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibi karşısında kazanarak 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlamak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Fabian Castillo, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega, kart cezalısı Olcay Şahan ve milli takıma giden Ogenyi Onazi, forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinin Kardemir Karabükspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Kucka, Bero, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı ve N'Doye 11 ile çıkması bekleniyor.