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Son maç Rusya'ya karşı

A Milli takımımız, hazırlık maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:03
Son maç Rusya'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

Moskova'daki CSKA Arena'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Milli takımda, Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören Cenk Tosun, Rusya karşısında forma giyemeyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.

Aday kadro
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Umut Bulut (Kayserispor)

AA

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:03
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaHazırlık MaçıFutbolA Milli Futbol Takımı
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