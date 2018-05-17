Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
banner138

Son maça Yıldırım ile çıkacaklar

1. Lig'e düşen Gençlerbirliği, yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçına Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Sezai Yıldırım yönetiminde çıkacak

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:54
Son maça Yıldırım ile çıkacaklar

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği, yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçına Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Sezai Yıldırım yönetiminde çıkacak.

Sezonun bitmesine bir hafta kala yolların ayrıldığı teknik direktör Ümit Özat'ın yerine kırmızı-siyahlı takımı, Bursaspor ile oynanacak sezonun son maçına hazırlayan Sezai Yıldırım, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Gençlerbirliği'nin 100 yıllık büyük bir camia olduğunu belirten Yıldırım, "Biz büyük zorlukların ve güçlüklerin altından çok rahat çıkabilecek bir camiayız. Türkiye'de herkes tarafından, her yönüyle, yönetim olsun, altyapısı olsun büyük takdir gören bir camiayız. Böyle bir şanssızlığı rahmetli başkanımızın isminin verildiği sezonda yaşamamız bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Türkiye'de gittikleri yerlerdeki insanların neredeyse hepsinin kırmızı-siyahlı takımın düşmesini istemediklerini dile getiren Yıldırım, "Ama kader bu ve biz de bunu yaşadık." dedi.

"Hak ettiğimiz yere ulaşacağız"

Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında bin 500 oyuncusunun bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Sabah 9, akşam hangi saat olursa olsun işimizin başındayız. Bu güzel ortamda, bu güzel camiada her türlü hizmete hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yıkılmadan önceki son maça çıkacaklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Bize bu görev verildi ve biz her zaman için göreve hazırız. Son maçımızı en iyi şekilde bitirelim, yüzümüzün akıyla, hiç olmazsa kimliğimizi ve kişiliğimizi yansıtarak sonuçlandıralım istiyoruz. Biz Gençlerbirliği camiası olarak daha çok şeyler gerçekleştireceğiz. Gençlerbirliğimizi gelecek sene hak ettiği yere ulaştırmak için alnımızın akıyla hizmet vereceğiz. Ümidimizi yitirmiş değiliz. Aynı hızla ve azimle altyapıdan oyuncularımızı yetiştirerek hak ettiğimiz yere ulaşacağız."

AA

Son Güncelleme: 17.05.2018 14:12
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSpor Toto 1. Ligİlhan Cavcav SezonuFutbolBursaspor34. Ve Son Hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan'a Avrupa müjdesi
Aslan'a Avrupa müjdesi
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?
Beşiktaş'a ret, Mossoro'ya indirim
Beşiktaş'a ret, Mossoro'ya indirim
Tarihi başarının 18. yıl dönümü
Tarihi başarının 18. yıl dönümü
Buffon Juventus'a veda etti
Buffon Juventus'a veda etti
"Fenerbahçe'den teklif geldi"
"Fenerbahçe'den teklif geldi"
Aslan, Prandelli'ye servet ödeyecek
Aslan, Prandelli'ye servet ödeyecek
Son maç Karabük ile
Son maç Karabük ile
Çalımbay, Trabzon kararını verdi
Çalımbay, Trabzon kararını verdi

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim