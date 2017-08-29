Son teklif 4 milyon avro

Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Juventus'a 4 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu. Schalke 04'ten Benedikt Höwedes'i kadrosuna katmak üzere olan Serie A şampiyonu, bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte orta alanda ve savunmada oynayabilen Asamoah'la yollarını ayıracak.



Goal'ün edindiği bilgilere göre, Ganalı oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, bonservis için Juventus'a 4 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibi, transfer sezonunun tamamlanmasına kısa bir süre kala Asamoah'ın elde kalmasını istemiyor fakat 28 yaşındaki futbol cudan para kazanmak da istiyor. Juve'nin Galatasaray'dan talep ettiği bonservis bedeli 7 milyon euro. İki taraf arasındaki pazarlıklar sürerken, anlaşmanın bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Juventus, Höwedes'le birlikte Asamoah tavrını yumuşatmış durumda. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Galatasaray, Kwadwo Asamoah ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, transferinin gerçekleşmesi durumunda sarı kırmızılı ekipten yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.