‘Sorun yabancı sayısı değil’

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, vakfın şu ana kadar yabancı oyuncu sayısı konusunda hiçbir çalışması ya da Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hiçbir tavsiyesi olmadığını söyledi. Başkan Bedir, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst’ün, “Kulüpler Birliği ile görüşerek sezon sonunda yabancı kuralını revize edeceğiz” açıklamasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Şu ana kadar Kulüpler Birliğinin yabancı sayısı konusunda hiçbir rakam üzerinde çalışması ya da federasyona tavsiyesi yok. Dövizdeki kur artışından takımlarımızın zarar görmesi ve dövizlerin dışarıya gitmemesi konusunda hemfikiriz ama ‘Yabancı sayısı kaç olsun?’ diye sorulursa ben cevap vermem. Türk futbolunun sorunu yabancı sayısı değil. Bunu konuşmak esas problemi perdelemeye çalışmaktır. Herkesin önce borçlarını ödemesi gerekiyor. Kendi içinde serbest piyasa ekonomisi uygulanmalı. Türk futbolcudan daha iyisini daha ucuza alacaksam yabancıyı alırım. Sırf kamuoyu tatmin olsun diye yabancı sayısını düşürürsek, üç ay sonra birisi de çıkar ‘Yabancı sayısını tekrar yükseltelim’ der. Kısır bir döngü içinde kalırız.”

“Ekonomik tedbir şart”

“Federasyonun asıl fikir alması gereken konu yabancı sayısı değildir” diyen Bedir, Türk futbolunun kurtuluşu için ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kulüplere bütçe konusunda bir kısıtlama getirilmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Erol Bedir, şu ifadeleri kullandı: “Bir mevzuat ile bu sağlanabilir. Kulüpler fazla para harcayamayacağına göre, yabancı futbolcular da bu şartlarda Türkiye’ye gelmeyeceğine göre, yerli oyunculara daha fazla şans doğacaktır. Ya da ucuz yabancılara kapı açacağız. Yabancı sayısını düşürmek demek, yerli oyuncuların fiyatını arttırmak anlamına gelir. Türk futboluna katkı sağlamaz. Çin ve Katar ile birlikte yabancılara 2-3 kat para ödüyoruz. Kazanmadığımız paraları ödüyoruz. Bütçemizi daraltıp, kendi içimizde denk bütçeler oluşturmalıyız. Bütçemizin önemli bir kısmını borçlarımızı ödemeye ayırmalıyız. Bunları uyguladığınız zaman mecburen insanlar altyapılara yönelecek ve gereksiz pahalı futbolcu getirmeyecek. Bu şartlarda otomatik olarak yabancı sayısının düşeceğini düşünüyorum.”

Kulüplerin sportif başarılarla büyük gelirler elde etmesi durumunda bile borçlarını ödeyemediğini savunan Bedir, “Beşiktaş iki sene şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktı, 50’şer milyon avro aldı, kombine sattı, forma satış rekorları kırdı ama son iki senede borcu arttı. Şampiyon olsanız da bu sistemde borcunuzu ödeyemiyorsunuz. Süper Lig kulüplerine şirket olarak bakarsanız hepsi batık durumda. Biz bu derdimizi bırakmışız, yabancı sayısını konuşuyoruz. Radikal önlemler almamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Futbolda ileri ülkeler ne yapıyor?”

Yabancı oyuncu sayısının 14’e çıkma kararının alındığı döneme de değinen Erol Bedir, şunları kaydetti: “Yabancı sayısı nasıl arttı? O dönem milli takım teknik direktörü olan Fatih hoca bir gece çıktı, ‘Yabancı sayısı 14’e çıksın.’ dedi. Bununla ilgili hiçbir kulübün, üniversitenin ya da bu işe emek verenlerin görüşü alınmadı. Birden 14’e çıktı. Şimdi aynı mantıkla ‘14 çok.’ derseniz olmaz. O zaman ben de ‘5 yabancı iyidir.’ diyeyim. Bunun bir gerekçesi yok. Süper Lig Birliğinin kurulup, federasyondaki bazı yetkilerin bu kuruma bırakılması gerekiyor. Futbolda ileri ülkeler ne yapıyor onlara bakmamız gerekiyor. O ülkelerde bu işleri kurulan birlikler yapıyor. Federasyonun yetkili olduğu ülkeler ise futbolun geri olduğu ülkeler.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Yabancı sayısı fazla." açıklamasını da değerlendiren Bedir, "Ben bu açıklamalara tebessüm ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes kendi takımının durumuna göre yabancı sayısı fazla ya da az diyemez. Herkes kendi fikrini söyleyebilir, saygı duyarım ama bunun oturulup bir masa etrafında paydaşlarla birlikte, gerçekçi bir şekilde tartışılması gerekiyor." yorumunda bulundu.

"4'e düşse sıkıntı olmaz"

Yabancı oyuncu sayısı yönünden sıkıntısı olmadığı halde Türk futbolunun sorununun yabancı sayısı olmadığını ısrarla ortaya koyduğunu aktaran Erol Bedir, "Şu anda ligde en az yabancı ile oynayan takım benim. Ayrıca önümüzdeki sezon yabancı sayısı düşürülürse en hazırlıklı takım da benim. Sezon sonunda kiralık ve sözleşmesi bitenlerden sonra 4 yabancı oyuncum kalıyor. Yabancı sayısı 4'e düşse de sıkıntıya düşmem ama bu çözüm değil." şeklinde konuştu.

Kulüplerin gelirlerinin de "şişirilmiş" olduğunu savunan Erol Bedir, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda gelirlerimiz de şişirme. Bütçelerimiz de gerçekçi değil. Yapılması gereken, örneğin gelirin 40 milyon lira. 'Bunun yarısını borç için ayıracaksın.' denilecek. 20 milyonla ne yaparsan yap. O zaman 500 bin avroyu bir oyuncuya verirken elim ayağım titreyecek. O zaman yabancı sayısı 3'e de 4'e de düşer. Sen hala bana borçlanma yetkisi verirsen, sadece yabancı sayısı düşecek dersen 1 milyonluk yabancı değil de 3 milyonluk yabancı alırım, yine aynı parayı harcarım. Yerli futbolcuların parası artar, İstanbul kulüpleri iyi futbolcuları Anadolu'dan toplar gider. Süper Lig yine İstanbul kulüplerinin Anadolu'ya egemen olduğu bir hale gelir."