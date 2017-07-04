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Sosa geri gelmek istiyor

Jose Sosa yeniden siyah - beyazlı formayı giymek istiyor

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Sosa geri gelmek istiyor

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonundaki şampiyonluğundaki katkısının ardından Milan'a transfer olan Arjantinli yıldız, Çizme'den yeniden Türkiye'ye dönme amacında...

32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönmek istediğini iletti. Ancak Beşiktaş yönetimi, Sosa konusunda temkinli davranıyor. Sosa'nın takıma geri dönmesi halinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz etkenleri masaya yatıran siyah - beyazlılar son kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bırakacak. Geçen sezonun başında Milan'a transfer olan Jose Sosa, İtalyan devinde 19 maçta forma giydi...
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FutbolBeşiktaşSosaDönmek Istiyor
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