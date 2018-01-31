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Sosa'nın Trabzon mutluluğu

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Sosa, bordo-mavili kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyledi

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
Sosa'nın Trabzon mutluluğu

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takım formasıyla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı dilediğini belirtti.

Sosa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bugün transfer döneminin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarını selamlamak ve bu kulübün yüzde yüz oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolJose SosaSüper LigTrabzonspor
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