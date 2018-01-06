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Sosyal medyada mesajlaştılar

Beşiktaş ve Everton kulüpleri, Cenk Tosun'un transferi sonrası sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine mesaj attı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:32
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Sosyal medyada mesajlaştılar

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la 4,5 yıllık sözleşme imzalaması sonrası iki kulüp, sosyal medya üzerinden mesajlaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, "Yaşadığımız unutulmaz" başlığı altında Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki döneminden görüntülerin yer aldığı veda videosu paylaşırken, Everton Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden buna karşılık verdi. Cenk Tosun'un kısa bir açıklama yaptığı ve "Herkese merhaba. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık umarım Everton'ı desteklersiniz. Herkesi çok seviyorum. Türkiye'ye selamlar." ifadelerini kullandığı kısa bir video yayınlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek, Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" paylaşımında bulundu.

Everton'ın bu jestine karşılık Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından verilen karşılıkta ise, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet." ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunEvertonSpor
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