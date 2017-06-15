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Sosyal medyaya suç duyurusu

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu

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Sosyal medyaya suç duyurusu

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişiler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. 

Ay, yaptığı açıklamada, ligde alınan sonuçlarla son dönemlerde sosyal medya üzerinden ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını söyledi.  Bu tür ağır davranışları hiç hak etmediğini anlatan Ay, "Artık yeter diyerek bu kişilerle ilgili yasal süreç başlatması için avukatıma talimat verdim. Hakaret ve küfür eden kişiler tespit edildi. Avukatım gerekli işlemleri yaptı. Ben de gidip ifademi verdim. Bundan sonra yasal süreç işleyecek." dedi. Başkan Ay, bu kişiler hakkında tazminat davaları açmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi. 

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