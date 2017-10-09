Souza, televizyonu gönderdi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan’a sinirlenip televizyonu kıran Bilecikli gence Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza televizyon gönderdi. Mert Erdoğan, aynı zamanda Souza’nın hayranı olduğunu belirterek, "Televizyon göndermesi önemli değil, önemli olan bu taraftara saygı ve değer vermesi" dedi.

Bilecik’te 26 yaşındaki Mert Erdoğan, bir grup arkadaşıyla birlikte Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan’ın boş kaleye kaçırdığı gol sonrası sinirlenerek televizyona kafa atmıştı. Karşılaşma sonunda daha da sinirlenen Erdoğan, yumruklarıyla televizyonu kullanılmaz hale getirdi. Bu esnada arkadaşları tarafından görüntüleri çekilen Mert Erdoğan, siniri geçince söz konusu videoyu sosyal medyada Fenerbahçe’nin taraftar gruplarına da etiket yaparak paylaştı. Bu paylaşım sonrası videoyu seyreden Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza ise sosyal medya hesabından, "Bu televizyonu kıran çocuk benle irtibata geçsin, mesaj atsın. Ona Fenerbahçe maçlarını izlemesi için yeni bir televizyon alacağım" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe TV çalışanları, Bilecikli Mert Erdoğan isimli taraftarla iletişime geçerek adres bilgilerini aldı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza da Mert Erdoğan’a kargoyla 102 ekran yeni bir televizyon gönderdi.

"OZAN TUFAN’DA BOŞ KALEYE GOL KAÇIRINCA KALKIP TELEVİZYONA İLK ÖNCE KAFA ATTIM"

Konu hakkında açıklama yapan Mert Erdoğan, "2 hafta önce 7-8 arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini izliyordum. O sıra maç 2-0’dı. Tabii karşılaşmada gelgitler olduğu için biz maçı koparamadık. O sırada Ozan Tufan da boş kaleye gol kaçırınca bir andaki refleksle kalkıp televizyona ilk önce kafa attım. Daha sonra televizyonun önüne geçtim oturdum. 15 saniye falan geçti aradan ve ’Televizyon madem kırıldı, iyice parçalayayım artık’ dedim. Arkadaşım da o sırada kayıta başlamış. Olay bundan ibaret. Yaptığım şeyi tabii ki de tasvip etmiyorum. Yaptığım olay çok yanlış, bunun farkındayım. Kimse de örnek almasın. Örnek alınacak bir şey değil. Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik. Konu buralara kadar geldi. Televizyonu kırdık, daha sonra arkadaşlarla oturduktan sonra maç bitti. Habersiz beni video çektiğini söyledi ve videoyu göstererek, ’Yayınlama mı ister misin’ diye sordu. Ben de yayınlayabileceğini söyledim. Sosyal medyada birkaç sayfaya attılar videoyu. Ondan sonra gördüğünüz üzere çığ gibi büyüdü. Bu video yayıldıktan yarım saat sonra Josef de Souza herkesin bildiği o tweeti attı. Ben de bunun üzerine Fenerbahçe TV’nin kameramanı Vehbi bey ile irtibata geçtim. Josef’e iletmiş, durumu anlatmış. Josef de Vehbi bey aracılığıyla adresim ve telefon numaramı istiyor. Adresi verdim ve ondan sonra televizyonu tarafıma teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYON GÖNDERMESİ ÖNEMLİ DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN TARAFTARA SAYGI VE DEĞER VERMESİ"

Mert Erdoğan, Josef de Souza hayranı olduğunu vurgulayarak, "Televizyon göndermesi önemli değil. Önemli olan bu taraftara saygı ve değer vermesi. Bizi önemli hissetmesi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ben zaten Josef’i geldiği günden beri beğeniyorum. İyi işler yapıyor. Geçen sene Samandıra’ya tesislere ziyarete gitmiştim. O sırada yine ilk önce formayı ona imzalatmıştım. İlk imzayı o atmıştı" diyerek sözlerini noktaladı.