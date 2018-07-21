Şov hüsranla bitti

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Volkan Demirel (Dk. 64 Erten Ersu), Isla, Neustaedter, Skrtel (Dk. 85 Yiğithan Güveli), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Serhat Kot), Mehmet Topal (Dk. 80 Ferdi Kadıoğlu), Eljif Elmas, Barış Alıcı (Dk. 63 De Souza), Alper Potuk (Dk. 75 Samed Karakoç) , Valbuena (Dk. 64 Dirar), Giuliano

Feyenoord: Bijlow, Juste (Dk. 63 Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Malacia, Wehrmann (Dk. 73 Ayoub), Berghuis, Toornstra, Vilhena, Larsson, Van Persie (Dk. 73 Vente)

Goller: Dk. 7 Eljif Elmas, Dk. 14 Giuliano (Penaltıdan), Dk. 18 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 87 ve 90+6 (Penaltıdan) Berghuis, Dk 90 Toornstra (Feyenoord)

Sarı kart: Dk. 90+2 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, hazırlık maçında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'la 3-3 berabere kaldı.

7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in vuruşunda kaleci Bijlow'un kurtardığı top ceza sahası dışına gitti. Ceza yayının önünde topla buluşan Eljif Elmas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Botteghin, ceza sahası içinde Barış Alıcı'yı düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Giuliano, 14. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0.

18. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Eljif Elmas'ın ara pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasına ortaladı. Valbuena, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-0.

32. dakikada Fenerbahçe, Botteghin'in Alper Potuk'u ceza sahasında düşürmesiyle bir kez daha penaltı kazandı. Giuliano'nun 33. dakikada kullandığı penaltıda topu kaleci Bijlow kurtardı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

87. dakikada Feyenoord, farkı 2'ye indirdi. Berghuis'in yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta top direğe çarparak filelerle buluştu: 3-1.

90. dakikada Feyenoord bir gol daha buldu. Berghuis'in sağ kanattan ortasında Toornstra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

90+6. dakikada Feyenoord penaltı kazandı. Topun başına geçen Berghuis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.