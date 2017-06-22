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Sow'a sürpriz talip

İtalyan basınında çıkan iddialara göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Lazio'nun gözü Moussa Sow'da

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Sow'a sürpriz talip

Lalaziosiamonoi.it adlı İtalyan web sitesine göre Lazio geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren golcü Moussa Sow'la ilgileniyor.

Takımın Sow'u uzun süredir hedeflediğini belirten kaynak, Lazio'nun da golcü ismin menajeriyle temasta olduğuna dikkat çekti. Sow, Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtse de daha fazla oyuncu kiralamak istemeyen Al Ahli'nin tavrı sebebiyle sarı-lacivertli kulübe bir kez daha transferi zor gözüküyor. 31 yaşındaki Sow geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 15 gol kaydetti.
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FutbolFenerbahçeMoussa SowLazio
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