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"Sow bizim maçlarda farklı oynuyor"

Çaykur Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Saffet Mete, "Fenerbahçe karşısında son dakikada kaybettiğimiz bir puan ligde kalma yarışında büyük yara verdi" ifadelerini kullandı

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"Sow bizim maçlarda farklı oynuyor"

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında büyük yara aldıklarını söyledi.

Mete, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında galibiyeti getirecek pozisyonları yakaladıklarını ancak bunu değerlendiremeyerek son dakikada kalelerinde gördükleri golle puandan olduklarını belirtti. Ligde kalma yarışı içerisinde olan takımların galip geldiği bir haftada kendilerinin kaybetmesinin puan farkını açtığına değinen Saffet Mete, "Fenerbahçe karşısında son dakikada kaybettiğimiz bir puan, ligde kalma yarışında büyük yara almamıza neden oldu. Kaybettiğimiz bir puan ile ligde kalma yarışı içerisindeki rakibimiz ile aramızdaki puan farkı üç maça çıktı. Bu bizim için yarışı çok zor bir hale getirdi ama pes etmiş değiliz. Son dakikaya kadar yarışı bırakmayacağız." dedi. Mete, Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçlarda Sow'a karşı şanssızlıklar yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Açıkçası Sow bizim maçlarda çok daha farklı bir oyun ortaya koyuyor. Bu maçta da Robin Wan Persie'nin yokluğunda iki gol attı. İlk golün çok erken olması elbette oyun planlarımızı değiştirmemize neden oldu ama ikinci golün uzatma dakikalarında gelmesi nedeniyle hamle gücümüz kalmamıştı. Bir puan kazandığımızı düşünürken 10 kişi kalmamız ve alınan mağlubiyet hiç beklemediğimiz sonuç oldu."

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Anahtar Kelimeler:
FutbolÇaykur RizesporSaffet Mete
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