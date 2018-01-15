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Sow Bursa taraftarını coşturdu

Bursaspor, eski Fenerbahçeli Sow ile 6 aylık sözleşme imzaladı

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:56
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Sow Bursa taraftarını coşturdu

Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den kiraladığı Moussa Sow ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un Özlüce Tesisleri'nde açık alanda gerçekleştirilen imza törenine yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sow, törende yaptığı konuşmada, Bursaspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Bursaspor'a güzel şeyler katabilmek için geldiğini belirten Sow, şunları kaydetti: "Umarım Bursaspor'a yeni bir umut getiririm. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk. Önemli olan takıma bir şeyler katabilmek. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Eski takımımda da Bursaspor'a karşı oynamıştım. Büyük taraftar olduklarını biliyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler."

"Röveşata golleriyle hatırlıyoruz"

Kulüp başkanı Ali Ay ise Sow'u teknik direktör Paul Le Guen ve Bursaspor taraftarının çok istediğini dile getirdi. Sow'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirten Ay, şöyle konuştu: "Biz 6 aylık, sezon sonuna kadar kulübünden kiraladık. İnşallah kendisi çok iyi performans gösterir, biz de kendisini beğeniriz ve sezon sonunda devam kararı alırız. Sow'a çok teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de kendisini istedi ama o karakter örneği göstererek bizi tercih etti. Hepimiz kendisini golleri, röveşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah Bursa'da da bu gollerine devam eder ve takımımızı daha üst seviyelere çıkartırız." Konuşmaların ardından Sow, kendisini 6 aylığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporMoussa SowSpor
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