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Sow Galatasaray maçına yetişiyor

Bursaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özhan, sakatlığı bulunan Moussa Sow’un Dubai’de tedavi gördüğünü ve ligin 23. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceğini açıkladı

15 Şubat 2018 Perşembe 13:47
Sow Galatasaray maçına yetişiyor

Bursaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özhan, sakatlığı bulunan Moussa Sow’un Dubai’de tedavi gördüğünü ve ligin 23. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi kulüp doktoru Gökhan Özhan, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sow’un sol kasığında birinci derece adale sakatlığı olduğu için yaklaşık 10-14 gün arası takımdan uzak kalmasını öngörüyorduk. Moussa, hocamızdan özel izin olarak Dubai’de daha önce tedavi gördüğü tedavi merkezinde ilk aşamasını geçirmeyi istedi. Ciddi bir sakatlığı olmadığı için biz de öngörümüz doğrultusunda bizim bilgimiz dahilinde tedavisine devam ediliyor. Pazar günü geri dönecek. Geldikten sonra da antrenmanlara başlamasını öngörüyoruz. Ekstra bir durum olmazsa” dedi.

“BATALLA GAYET İYİ DURUMDA”

Sow’un başka takımlarda oynarken medyaya da yansıyan bazı kronik sakatlıklarının olduğunu ifade eden Özhan, “Biz bir oyuncu alırken risk analizi yaparak bu karara varıyoruz. Moussa’nın da takımımıza katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu transfere onay verdik. Bazı problemleri var ama şu an yaşadığı sakatlık bunlarla alakalı değil. Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz. Batalla da antrenmanlara başladı. Gayet iyi durumda. Şu anda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş için de programımız önümüzdeki hafta takımımıza dönmeleri yönünde” şeklinde konuştu.

“SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK KAMPINA YETİŞMESİ OLASI GÖZÜKÜYOR”

Sercan Yıldırım’ın ameliyatı sonrasında 4’üncü ayında olduğunu ifade eden Gökhan Özhan, “Çapraz bağ yaralanmaları sonrası en erken sahaya dönüş 6 ay olarak öngörülür her zaman. Bu sezonunun sonuna doğru maç oynayabileceğini tahmin etmiyoruz fakat sezon öncesi hazırlık kampına yetişmesi olası gözüküyor” diye konuştu.

“BU SEZON EN AZINDAN NORMAL HAYATINA DÖNMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Serdar Kurtuluş’un da çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini hatırlatan Özhan, “Sinir yaralanması olduğu için sahalara dönüşü konusunda hala net bir karar verebilmiş değil hekimler. Gelişme sağlamaya başladı. En son sinir ameliyatı geçirmişti. Gelişmenin başlaması bizi umutlandırdı. Öncelikli olarak Serdar ile ilgili hedefimiz normal hayatına dönebilmesi. Kalıcı bir hasar olmaması. Futbol ile ilgili kısmını önümüzdeki sezon düşüneceğiz. Bu sezon en azından normal hayatına dönmesini hedefliyoruz” dedi.

İHA

Son Güncelleme: 15.02.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
FutbolBursasporSakat FutbolcularSow
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