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"Sow için şartlarımızı sunduk"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı

29 Aralık 2017 Cuma 16:22
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"Sow için şartlarımızı sunduk"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, ara transfer döneminde önceliklerinin, kadroya takviyeden çok takımdaki fazla oyuncuları göndermek olduğunu söyledi.

Ay, yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi yaklaşırken yine birçok aslı olmayan haberin ve dedikodunun üretildiğini belirtti. Bursaspor Kulübü olarak yüksek miktarlarda paralar ödeyerek transfer yapma imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ay, "Bizim de önceliklerimiz var. Ara transfer döneminde önceliğimiz, elimizdeki fazla oyuncuları göndermek. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz, görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Ay, kulüp başkanı olarak her zaman öncelikle Bursaspor'un menfaatlerini düşündüğünü ve ona göre adımlar attığını ifade etti. Ligin ikinci yarısında takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadrolarına katmaları gerektiğini, bu kapsamda ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Ay, şunları kaydetti: "Gündemimizde iki isim var. Bu oyuncular Moussa Sow ve Patrick Twumasi. Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz. Ancak daha önce de söylediğim gibi önceliğimiz eldeki fazla oyuncularla yollarımızı ayırmak. Onu gerçekleştirdikten sonra takıma katmayı planladığımız oyunculara yöneleceğiz. Şu an Sow ve Twumasi için gelecek yanıtları bekliyoruz."

Ali Ay, kaleci Harun Tekin ve sol bek oyuncusu Aziz Eraltay için şu ana kadar kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali AyBursasporFutbolSüper LigSÜPERLİG
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