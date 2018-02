Soyunma odasında coştular

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin sevinci soyunma odasında büyük bir coşkuyla yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, karşılaşma sonrası teknik direktör Aykut Kocaman soyunma odasında futbolcularını oynadıkları iyi futboldan dolayı tebrik ederek, "Her konuda çok iyiydiniz ve maçın başından sonuna kadar çalıştıklarımızı harika bir şekilde uyguladınız. Şimdi sevinme vakti ama hiç disiplinimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların da Aykut Kocaman'ın sözlerinden sonra, "Her zaman her yerde en büyük Fener." tezahüratı yaparak galibiyeti kutladı. Takım kaptanlarından Mehmet Topal'ın da bir konuşma yaparak, "Sahada bugün mükemmel bir takımdık, bizim yolumuz açık, lig şimdi başladı ve şampiyon olacağız, biz buyuz." dedi ve arkadaşları tarafından alkışlandı. Sakatlığını atlatarak uzun bir süre sonra Süper Lig'de forma giyen Portekizli stoper Luis Neto ise, "Ben hayatımda böylesine her anı planlanmış ve bir satranç maçı gibi hamleleri düşünülmüş bir maç oynamadım. Çalıştığımız her şey sahada yaşandı, harikaydı." ifadelerini kullandı.

Fernandao'nun çocukları golleri hissetti

Fenerbahçe'nin galibiyetinde iki gol atarak başrol oynayan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao'nun çocukları, babalarının gol atacağını hissetti. Fernandao'nun çocuklarını babalarını çizgi film kahramanı Hulk'a benzettiği ve maça giderken tecrübeli futbolcuya, "Baba sen bizim kahramanımızsın, şimdi git Fenerbahçe için goller at ve Fenerbahçe'nin de kahramanı ol. Golünü atınca da Hulk gibi sevin." dedikleri aktarıldı. Fernandao'nun da çocuklarına, "Tamam çocuklar, eğer gol atarsam sizin için öyle sevineceğim." cevabını verince çocukları, "Hayır baba atarsam diyemezsin, atacaksın ve Hulk gibi sevinip bize göstereceksin." diyerek babalarını motive ettikleri kaydedildi. Fernandao da dün attığı ilk golden sonra çizgi film kahramanı Hulk'un taklidini yaparak gol sevincini yaşadı.

Giuliano risk aldı

Fenerbahçe'nin bir diğer Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paulo ise bu karşılaşma için sakatlığının yeni geçmesine rağmen risk aldığını aktardı. Maçtan sonra soyunma odasında takım arkadaşlarını galibiyetten dolayı kutlayan tecrübeli futbolcunun şöyle konuştuğu kaydedildi: "Bana burada bir aileye dahil edildiğim ve bu ailenin önemli bir parçası olduğum, büyük bir sevgi çemberiyle hissettirildi. Bu ailenin en zor günlerinden biri bu maçtı, bana ihtiyaçları vardı. Ben o sevginin karşılığını vermeliydim. Ailemin bana ihtiyacı olduğunda sahadaydım ve şimdi çok mutluyum."