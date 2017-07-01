Sözleşmesini feshedip, gidecek

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in geleceği bir süredir merak konusu. Skor en çok katkı sağladığı dönemi geride bıraksa da Sneijder sıklıkla eleştiriliyor. Son olarak Younes Belhanda'nın transferi ile durumu merak edilen Sneijder'in adı Sampdoria ile anılıyor.



Sky Sport Italia 'nın haberine göre Sneijder, salı günü Galatasaray ile olan sözleşmesini feshedecek ve Sampdoria ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sneijder, Sampdoria'dan yılda 2.5 milyon euro kazanacak. 2009-2013 yılları arasında İtalya'da Inter forması giyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok başarıya imza atan Sneijder'i, özellikle Sampdoria takımı başkanı Massimo Ferrero çok istediği iddia ediliyor. Sneijder'in Galatasaray ile 2018 yılı sonuna dek sözleşmesi bulunmasına rağmen, sarı-kırmızılı kulüp yüksek yıllık maaşı sebebi ile Sneijder'in bedelsiz gitmesine izin verebilir. Sneijder geçen sezon Galatasaray forması ile çıktığı 33 maçta 5 gol atmış, 17 de asist kaydetmişti.