Sporting Lizbon dağılıyor

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da 4 futbolcu daha sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Yaklaşık 50 taraftarın geçen ay antrenman yapan futbolculara saldırmasının ardından suların durulmadığı Sporting Lizbon'da yaprak dökümü devam ediyor.

İki hafta önce takımdan ayrıldıklarını açıklayan kaleci Rui Patricio ve golcü oyuncu Daniel Podence'nin ardından William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Hollandalı forvet Bas Dost da kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Lizbon temsilcisinden ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, geçen hafta Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Patricio, Carvalho, Martins ve Fernandes, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Portekiz Milli Takımı'yla Rusya'da bulunuyor. Portekiz ilk maçında 15 Haziran Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.