Stuttgart, Beck’i açıkladı

Beşiktaş’ta iyi yıldır forma giyen Alman defans oyuncusu Andreas Beck, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 2 yıllı resmi sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Alman oyuncusu Beck’i Stuttgart’a sattı. Bugün sağlık kontrolünden geçen defans oyuncusu yeni kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı ekibin bu transferden 2 milyon Euro alacağı gelen haberler arasında.

Öte yandan Beck, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara veda mesajı yayınladı. Alman oyuncu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili taraftarlar, harika geçen iki yılın ardından Beşiktaş ve İstanbul’a veda ediyorum. Sadece saha içinde değil, güncel yaşantımda da çok güzel anlar yaşadığım iki yıl oldu. Bu kadar sıcak şekilde beni aranızda kabul ettiğiniz için size sonsuz minnettarım.

Sportif olarak bu iki yılda iki şampiyonluk ve sayısız önemli galibiyetleri birlikte kutladık, sevincimizi paylaştık. Benim için en az bunlar kadar önem arz eden bir şey varsa, bu dönem içinde çok önemli arkadaşlıklar edinmem oldu. Ailem ve benim için İstanbul ikinci evimiz oldu ve bu hep böyle kalacak. Bu şehrin ve bu kulübün her zaman taraftarı kalacağım.

Ama bununla birlikte yeni maceramı da iple çekiyorum. Stuttgart’a dönmek benim için duygusal bir husus. Başka bir takım için Beşiktaş’ı bırakmazdım. Futbolcu olarak Stuttgart’ta büyüdüm. Kulübün son yıllardaki gelişimini takip ettim ve geçen sezon Bundesliga’ya çıkma mücadelesini heyecanla yakından takip etmiştim. Bölgedeki heyecan olağanüstü ve motive edici. Bunun tekrar bir parçası olmak güzel bir duygu. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Görüşmek üzere. Sevgiler.."