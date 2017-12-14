Sudamericana'da şampiyon Independiente

Arjantin'in Independiente takımı ilk maçı 2-1 kazandığı Sudamericana Kupası finali rövanşında Brezilya ekibi Flamengo ile 1-1 berabere kalarak, şampiyon oldu.

Sudamericana Kupası finalinin rövanşında Independiente ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşılaştı. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Independiente, 29. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 geriye düşse de 39. dakikada Ezequiel Barco'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Flamengo'nun futbolcusu Diego Ribas, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Independiente, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında ikinci şampiyonluğunu yaşadı.